افتتاح مقر النقابة الفرعية للعلاج الطبيعي بالمنيا

افتتح وفد من النقابة العامة للعلاج الطبيعي، المقر الجديد للنقابة الفرعية بمحافظة المنيا، لتقديم الخدمات المتنوعة لأبناء المهنة، ضمن خطة إنشاء وتجديد مقرات النقابات الفرعية.

حضر الافتتاح الدكتور مصطفى عبد الباقي، نقيب أطباء العلاج الطبيعي بالمنيا، والدكتور محمد المصري، وكيل النقابة العامة نيابة عن النقيب العام، والدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة، والدكتور صموئيل ناصف، أمين عام مساعد النقابة العامة.

خدمات النقابات الفرعية للعلاج الطبيعي بالمحافظات

وقال نقيب العلاج الطبيعي بالمنيا، إن الخدمات التي تقدمها النقابات الفرعية للعلاج الطبيعي بالمحافظات، تشمل تحصيل الاشتركات من الأعضاء، وتجديد الكارنيهات، وتقديم الندوات العلمية للطلاب والخريجين وعرض المؤتمرات والخدمات التوعوية للمجتمع، مثل حملات التوعية بالعلاج الطبيعي وفيروس كورونا، والتعاون المشترك مع كليات العلاج الطبيعي ومديريات الصحة بالمحافظات لتقديم خدمات توعية للمواطنين.

وقال الدكتور جمال الحيني، عضو مجلس النقابة الفرعية بالمنيا، إن افتتاح المقر الجديد يعد إضافة قوية تخدم ممارسي وأخصائي واستشاري العلاج الطبيعي بالمحافظة، موجها الشكر للنقيب العام الدكتور سامي سعد الذي يسعى لخدمة أبناء المهنة بتوفير خدمات وتجديد مقرات النقابات الفرعية.

إلغاء قرار فصل أقسام العلاج الطبيعي عن الروماتيزم

يشار أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة رفضت منتصف أكتوبر الجاري، الدعوى المقامة من نقابة الأطباء، بإلغاء قرار فصل أقسام العلاج الطبيعي عن الروماتيزم والتأهيل بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأوضح بيان أصدرته نقابة العلاج الطبيعي في وقت سابق، أنه تم اتخاذ قرار التداخل في الخصومة ضد قرار الإلغاء لإثبات حق العلاج الطبيعي في الاستقلالية التامة وعدم التبعية لأي تخصص.