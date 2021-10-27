توقف بث قناة البديل الجزائرية على النايل سات

أعلنت قناة البديل الجزائرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، توقف بث برامجها واعتذرت للجمهور عن وقف البث، بحجة أن مجلس الإدارة لم يستطع دفع نفقات البث الفضائي.

ونشرت صفحة قناة البديل الجزائرية على موقع فيس بوك، بيانا توضح به أسباب توقف البث المفاجئ للقناة، لافتة إلى أن المحطة تمر بظروف مالية صعبة تحتاج إلى تمويل من أجل استمرار ظهورها للمشاهدين.

وجاء بالبيان «فوجئنا عند منتصف نهار اليوم بالتوقف المفاجئ لبث قناة البديل، بسبب عدم تمكننا من تسديد حقوق البث في حينه، نتيجة للضائقة المالية التي تمر بها القناة، على الرغم من تجنبنا جميعا لتفادي هذه الوضعية، إلا أن الظروف الصعبة التي تمر بها القناة نتيجة لغياب التمويل، وشح الموارد المالية وانعدام إرث مادي صعب من المأمورية إلا أنه بمشيئة الرحمن، سنواجه هذه الصعوبات والتحديات في سبيل استمرار القناة وبقائها وعودة البث في القريب العاجل، وتكملة مسار المرحوم الأستاذ سليمان بخليلي الذي سطره منذ سنوات».

معلومات عن قناة البديل الجزائرية

قناة البديل قناة فضائية جزائرية تعمل على بث محتوى متنوع وتعرض مجموعة من البرامج المتميزة والأخبار الرياضية أيضا التي تخص منتخب الجزائر والفرق الرياضية بالدولة الشقيقية، كما تحرص على التمسك بالحياد والوسطية فيما تقوم بتقديمه للمشاهدين.

ونجحت قناة البديل الجزائرية منذ انطلاقها في شهر يونيو من العام الماضي 2020، في تحقيق نجاح واسع وحازت على إعجاب الكثير من المتابعين في الدول العربية، حيث يتابع قناة البديل قطاع عريض من المشاهدين داخل الجزائر وخارجها.