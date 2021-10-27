حبس 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار في شبين القناطر

أمرت نيابة شبين القناطر في محافظة القليوبية، بحبس 8 أشخاص ألقت أجهزة أمن القليوبية القبض عليهم، أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة متاخمة لمنطقة المقابر الأثرية بالتل البحري في دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وأمرت النيابة بتحريز الأدوات المستخدمة في الحفر وسيارتين تم ضبطهما بحوزة المتهمين، كما عاينت النيابة مكان التنقيب حيث عثر على حفرة بعمق 3.5 متر وبقطر 1.5 متر وطلبت تحريات المباحث.

بلاغ بوجود أعمال تنقيب عن آثار في شبين القناطر

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ بقيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بمنطقة متاخمة لمنطقة المقابر الأثرية بالتل البحري دائرة المركز.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وتمكنت من ضبط «س ع ع»، 46 سنة، عامل، و«ا ا م»، 43 سنة، عامل، و«ع م س»، 42 سنة، أعمال حرة، و«ن ع م»، 38 سنة، صاحب شركة توريدات، و«أ ع م»، 50 سنة، صاحب شركة مقاولات، و«ب ع م»، 32 سنة، صاحب شركة مقاولات وسبق اتهامه بقضية مشاجرة، و«ط ع ع»، 53 سنة، محام وسبق اتهامه في 3 قضايا، و«م ع س»، 36 سنة، سائق، وذلك أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنطقة، باستخدام أدوات «مولد كهربائي، و2 موتور غاطس، وأزمة، وفأس»، كما تم ضبط سيارتين ملك المتهمين الثالث والرابع، وبالمعاينة تبين وجود أعمال حفر بعمق 3.5 متر، وبعرض 1.5 متر، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

تشكيل لجنة من الآثار لفحص ومعاينة مكان التنقيب

وتولت النيابة التحقيق وتشكيل لجنة من منطقة آثار القليوبية للانتقال لمكان الواقعة، لبيان عما إذا كانت المنطقة أثرية من عدمه وتخضع للمنطقة وإعداد تقرير بها وعرضه على النيابة.