بعد حصولها على أول براءة اختراع مصرية 100 % أطلقت شركة بندولين مؤتمرها الأول للجلدية والتجميل

"Breakthrough derma Egypt" لتدشين أول سيرم للشعر خالى من السيليكون فى مصر والشرق الأوسط ، ومن منطلق حرص بندولين الدائم على تقديم منتجات آمنة للاستخدام وطبيعية بالكامل عملت الشركة على مدار الثلاث سنوات الماضية على تطوير تركيبة جديدة خالية تماما من مادة السيليكون والتى تعد من أكثر المواد ضررا للاستخدام على الشعر.

وبالتعاون مع نخبة كبيرة من أساتذة طب الجلدية والتجميل بقصر العينى والجامعات المصرية المختلفة أطلقت الشركة أول سيرم للشعر خالى تماما من مادة السيليكون وغنى بزيوت طبيعية مثل زيت الأرجان وزيت المورينجا والجوجوبا ومناسب تماما للتصفيف اليومى لضمان التغذية المثالية للشعر والحصول على مظهر حيوى وحمايته من الجفاف والتقصف والتلف.

كما قال الدكتور عزت سامي رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة تحرص على تقدم منتجات آمنة للاستخدام وطبيعية بالكامل وان الشركة لا تستخدم المواد الكيميائية اطلاقا في تصنيع منتجاتها بل مواد طبيعية وآمنة بالكامل وأضاف ان المواد الحافظة التى تستخدم فى بندولين طبيعية هى الأخرى والذى يعد شىء فريد من نوعه.

و ناقش العديد من النقاط من أهمها أن منتجات بندولين ستكون موجودة قريباً في أغلب البلاد العربية لأن الشركة قد بدأت بالفعل في خطوات التصدير للأسواق الخارجية.

كما أشاد جميع اساتذة الجلدية والتجميل بالمؤتمر ببراءة الاختراع المصرية والتى تعد الأولى من نوعها لمنتج مصرى وأشارو إلى قدرة بندولين كشركة مصرية استطاعت على مدار السنوات الماضية تقديم منتجات بأعلى معايير جودة وأمان تضاهى أأمن المعايير الطبية و العالمية وأن سيرم بندولين الجديد بتركيبتة الفريدة يعد نقلة فى مجال مستحضرات التجميل الطبية.

الجدير بالذكر أن شركة بندولين قد بدأت في السوق المصري من 10 سنوات حققت فيهم العديد من النجاحات والإنجازات ولها قاعدة كبيرة من العملاء، كما أنها في خلال تلك السنوات كانت دائمة التطوير في منتجاتها لمواكبة السوق واحتياجاته.