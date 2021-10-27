المؤتمر الدولي للجامعات البحرية يواصل أعماله بالأكاديمية لليوم الثاني

واصل المؤتمر الدولي للجامعات البحرية، اليوم الأربعاء، أعماله لليوم الثاني والذي تستضيفه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية.

الأكاديمية العربية: المنتدى بمشاركة رؤساء الجامعات والممثلين الرسميين للجامعات البحرية الدولية

حضر فعاليات اليوم الثاني الدكتور جلين بلاكوود، رئيس الاتحاد الدولي الجامعات البحرية الدولية، والدكتور تاكيشي ناكازاوا، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للجامعات البحرية الدولية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، ولفيف من رؤساء الجامعات والممثلين الرسميين للجامعات البحرية الدولية الأعضاء بالاتحاد الدولي للجامعات البحرية IAMU، ونخبة من خبراء المجتمع البحري الدولي رؤساء الجامعات والممثلين الرسميين للجامعات البحرية الدولية الأعضاء بالاتحاد.

وقد بدأت فعاليات اليوم الثاني بعرض ومناقشة مشروعات التطوير الخاصة باتحاد الجامعات البحرية الدولية والمشروعات البحثية لعام 2021، حيث ناقش الباحثين نتائج بحوثهم خلال العام الماضي في تخصصات التقنية الحديثة لمناورات السفن ومنع التصادم، وتقنيات كفاءة استخدام بدائل الطاقة ووقود السفن، والأمن السيباراني لمنظومة الخرائط الإلكترونية، وإدارة الطاقة نحو موانئ نظيفة، ومعايرة انبعاثات العوادم الغازية من السفن باستخدام تحليل بيانات AIS، وتقييم المخاطر البحرية بالممرات الضيقة، وتحديات استخدام الرقمنة بصناعة النقل البحري، وتطوير قواعد بيانات التدريب باستخدام VR محاكاة الواقع بالذكاء الصناعي.

وانطلق الأسبوع الجاري فعاليات المنتدى الإفريقي الخامس تحت عنوان «التكامل في الموانئ البحرية الإفريقية سياسات واستراتيچيات» الذي نظمته تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية بالتعاون مع وزارة الخارجية تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، وبرئاسة الدكتور السنوسي محمد بلبع، نائب رئيس الأكاديمية للشؤون الإفريقية والآسيوية وبمشاركة وحضور 16 دولة إفريقية ممثلن في تنزانيا وچيبوتي وتشاد وملاوي.

أهم محاور المنتدى

- التكامل بين سلاسل الإمداد الإفريقية

- التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية.

- الاقتصاد الأزرق كأداة للنمو الاقتصادي.

- التكامل بين الموانئ الإفريقية ومناطق الظهير

- الرقمنة في الموانئ الإفريقية.