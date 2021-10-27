رمضان عبدالمعز: اللي يحط التاتش بتاعه ويغتاب عشان يجامل صاحبه هيروح جهنم

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عّلمنا أن الغيبة هي ذكر أخاك بما يكره، سواء في بيته أو ماله أو زوجته، أو حتى بالتلميح، موضحا أن البعض يمكن أن يلمح عن عرض أخيه بكلمة واحدة: «ربنا يستر علينا»، فهذه غيبة بالتلميح يحاسب عليها، كما أن النبي عليه السلام نصح المؤمنين بعدم أذى إخوانهم وعدم تتبع عوراتهم، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، مع الشيخ خالد الجندي، على قناة «دي إم سي».

من أسباب الغيبة ونهش أعراض الناس نقص الورع

وأضاف «عبد المعز»: «يا ناس يا مؤمنين باللسان، ولم يباشر الإيمان قلوبهم، لا تؤذوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، حتى لا يتبع الله عوراتكم، ومن تتبع الله عورته فضحه وكشفه، يعنى اللي ربنا هيكشف ملفاته هيفضحه، ربنا إذا أعطى أدهش، وإذا أخذ فتش»، كما أوضح أن من أسباب الغيبة ونهش الأعراض الناس، نقص الورع وعدم خوف الله وحب الدنيا، لافتا إلى أن سيدنا محمد حذر من التنافس على الدنيا، وأنها يمكن أن تكون سبب الهلاك.

متحطش التاتش بتاعك بالكذب

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن «المؤمن لا يؤذي أحدا، ولو أحد أذاه يجتنبه من غير إيذاء، أيضا حب الرئاسة والزعامة واللي يقول أنا أولى به من المنصب، وأيضا موافقة الأقران، يعنى تلاقي واحد بياخد ذنوب كده عشان بيسند معاهم في الكلام، ده هتلاقيه في سقر في جهنم، عشان بيحط التاتش بتاعه عشان صاحبه، وبيتكلم عن الناس بما يكرهون»، موضحًا أنه «من ضمن الدوافع، أيضا الحقد والغل والحسد، تلاقى واحد مقهور من حد عشان احسن منه تلاقيه بقى يقول عليه كلام مش كويس، ويبقى بيحسده وبيغل منه ويحقد، عليه، ارتكب 4 جرائم في بعض من غير ما يشعر».