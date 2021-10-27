إزاي تعرف الفلوس المزورة من السليمة؟.. من 5 إلى 100 جنيه

يطرح البنك المركزي خلال الفترة المقبلة فئات جديدة للعشرة جنيهات والعشرين جنيها المصنوعة من البوليمر، وتعرف باسم «العملات البلاستيكية» والتي ستصدر عن دار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعد من أحدث الطرق لكشف العملات المزيفة، وحتى طرح تلك العملات يمكن وجود عدة علامات لتمييز النقود المزيفة من الحقيقية حتى لا تتعرض للنصب.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، كيفية تمييز النقود المزيفة من الحقيقية، وفقًا لبيان سابق للبنك المركزي المصري، في السطور التالية.

كيفية اكتشاف النقود المزيفة فئة 5 جنيهات؟

ويمكن التعرف على النقود المزيفة من الخمسة جنيهات المزورة، كالآتي:

- العلامة المائية اللامعة، التي توجد أعلى يسار العملة، وتتغير لونيًا ويظهر بها رقم الفئة عند تغير زاوية الرؤية.

- وجود 3 رموز فرعونية مميزة بجانب العلامة المائية.

- الكتابة البارزة عند كلمة خمسة جنيهات.

- وجود شريط لامع متقاطع في يمين العملة، ظاهريًا متصلا من خلال الضوء النافذ، ويطبع عليه شعار الجمهورية ورقم العملة ويتغير لونه حسب تغير زاوية الرؤية..

- في أقصي يسار العملة صورة خفية لأحد الملوك الفراعنة، ولا يمكن مشاهدتها إلا في الضوء

- في أقصي يسار العملة تتواجد كلمة 5 جنيهات أرقام، بشكل بارز.

كيفية اكتشاف النقود المزيفة فئة 10 جنيهات؟

- أما عملة الـ 10 جنيهات، فيمكن اكتشاف ما إذا كانت مزيفة من خلال الآتي..

- طباعة بارزة عند رقم 10 جنيهات في واجهة العشرة الجنيهات.

- 3 علامات مميزة من أشكال فرعونية تتواجد في أقصي يمين الصورة.

- يوجد الشريط المتقطع في يسار العملة، ويتغير لونه بتغير الزاوية ويوجد عليها قيمة الفئة وشعار الجمهورية .

- في أقصي يمين العملة يتواجد رقم 10 جنيهات، وهو عنصر متغير لونيًا وبصريا ويظهر رقم الفئة عند تغير زاوية الرؤية.

كيفية اكتشاف النقود المزيفة فئة 50 جنيهًا؟

أما عملة الخمسين جنيهًا، فيمكن اكتشاف النقود المزورة من خلال الآتي:

- علامة في أعلى يمين العملة، حيث يتم طباعة رسمة تختفي فيها رقم 50 جنيهًا بحبر الـ O.V وهو حبر متغير اللون عند إمالة الورقة من اللون الأحمر إلى الأخضر.

- أما رقم 50 جنيهًا مطبوع بشكل خاص، وله ملمس خشن عن باقي الأوراق الأخرى.

- في منتصف العملة، يتواجد شريط هولوجيرامي، 2 مم، يظهر متصلا من خلال الضوء النافذ مكتوب عليه قيمة الفئة ويحكي ألوان طبيعية.

- في يسار العملة، تتواجد صورة مخفية لرأس الملك إخناتون وقيمة الفئة.

- توجد طباعة بارزة لرقم 50 دون أحبار.

- وجود رمز فرعوني واحد فقط.

- وجود شريط مغناطيسي عرضه 1.5 مم، تتعرف عليه آلات العد بالبنوك، ومكتوب عليه رقم الفئة بطريقة سالبة.

كيفية اكتشاف النقود المزيفة فئة 100 جنيه؟

أما عملة الـ 100 جنيه، فهناك بعض العلامات المميزة ع7لى وجه العملة وهي كالآتي:

- علامات مميزة في الوجه

- طباعة الأنتاليو من العناصر التأمينية الهامة لما تعطيه من ملمس مميز خشن، لا توفره أي طباعة، وذلك عند كتابة 100 جنيه.

- وجود الـ Oval في جميع الفئات، وهي عنصر تأميني ضد المسح الضوئي.

- وجود علامة زهرة معقدة، وتوضع بطباعة باستخدام حبر متغير اللون يظهر عند إمالة الورقة من اللون الماجنتا إلى اللون الأخضر.

- ويوجد شريط أمني مغناطيسي عرضه 1.5 مم، تتعرف عليه آلات العد بالبنوك ومكتوب عليه رقم الفئة بطريقة سالبة.

- وجود شريط هولوجرامي لامع بعرض 3 مم متقطع ظاهريًا، يظهر متصلا من خلال الضوء النافذ مكتوب عليه قيمة الفئة ويعكس ألوان الطيف.

- علامة مائية عبارة عن رأس تمثال أبو الهول وقيمة الفئة.

- عنصر الـ See through عبارة عن جزء من عين حورس في الوجه، ومتكامل مع الجزء الآخر في ظهر الورقة عند النظر إليه من خلال الضوء النافذ.

- طباعة بارزة لرقم 100 بدون حبر.