تفاصيل مداهمة شقة بالاسكندرية حولها عاطلان لوحدة مرور: الرخصة بـ3 آلاف

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تفاصيل مداهمة شقة بالإسكندرية، حولها عاطلان إلى وحدة مرور؛ لتزوير مستندات المرور وتراخيص السيارات كافة، بخلاف تزوير أختام المصالح الحكومية والوزارات لبيعها للمواطنين.

ووفقا للتحريات، فإن المتهمين عاطلين عن العمل، وسبق اتهامهما في عدد من القضايا الجنائية، ومن بينها التزوير والمخدرات، وحولا شقة أجرها أحدهما، ويدعى «عاطف. و»، 34 سنة، وشهرته «علاولة»، لوحدة مرور، عن طريق تجهيزها بالماكينات الخاصة بالتزوير واصطناع المحررات.

أسعار الرخص

وتبين بحسب التحريات، أن المتهمين باعا شهادة البيانات بـ100 جنيه، ونماذج المرور الأخرى بأسعار تترواح ما بين 500 إلى 1500 جنيه، والرخصة الخاصة بـ3 آلاف، والمهنية بـ5.

مسجلين خطر

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، تكوين عاطلين «لهما معلومات جنائية»، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات المرورية والمستندات الحكومية، وتقليد واصطناع الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائهما مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم.

وكر التزوير

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفا بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، وأمكن ضبطهما وعُثر بمحل إقامتهما على عدد كبير من الأختام لشعار الجمهورية وبعض الوزارات والجهات الحكومية، وعدد كبير من الأكلاشيهات، والمستندات الحكومية والمحررات المرورية المزورة، منسوب صدورها لجهات مختلفة، وشهادات دراسية جامعية، وإيصالات سحب رخص وبطاقات ضريبية وتوكيلات رسمية.

كما وجدت عدد من الخطابات المختلفة، وجهاز كمبيوتر «لاب توب»، وماكينتي «طباعة وتغليف»، و4 شبلونة تُستخدم في تصنيع قوالب الأختام، وعدد من زجاجات الأحبار، وبفحص جهاز الكمبيوتر تبين احتوائه على نماذج من شهادتين منسوبتين لإحدى الجامعات الحكومية، و3 رخص تسيير لسيارات.

وبمواجهة المتهمين أيدا ما جاء بالتحريات، وحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.