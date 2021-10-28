مقتل رجل وزوجته بمنزلهما في عزبة السنوسية بمطروح

قتل رجل وزوجته، منذ قليل، داخل منزلهما الكائن في عزبة السنوسية بمدينة مرسى مطروح، في ظروف غامضة.

وانتقلت مباحث مطروح إلى موقع الحادث، عقب ورود بلاغ إلى شرطة النجدة، بوجود رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما بالسنوسية، غارقين في دمائهما.

وجارٍ فحص موقع الحادث، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن الرجل وزوجته يتراوح عمرهما ما بين 50 إلى 60 عاما، من القاهرة، ويأتيان مطروح لقضاء بعض الأوقات؛ كزيارة للمحافظة، في فيلا يمتلكانها بجوار مسجد الفردوس، بين طريق قرية القصر والعزبة السنوسية.

ويتردد أن المجنى عليهما قتلا بسلاح أبيض «ذبحا»، وطوب على الرأس، وتكثف المباحث بمطروح، جهودها لكشف غموض وملابسات وقوع جريمة القتل.