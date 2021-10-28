خال تلميذ يرفع سلاحه الناري على مدير مدرسة بقنا.. «ابن أخته زمزميته اتكسرت» (فيديو)

كشف الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تفاصيل اقتحام خال تلميذ لمدرسة، ورفعه سلاحه الناري داخلها؛ بسبب كسر زمزمية ابن شقيقته بأحد مدارس المحافظة.

القبض على خال التلميذ وتحويله للنيابة

وأوضح «خالد» خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن والدة أحد الطلاب اقتحمت المدرسة في غير الأوقات المخصصة لزيارة أولياء الأمور، واستعانت بشقيقها، وحدثت مشادة كلامية مع مدير المدرسة، وأخرج خال التلميذ سلاحه الناري ليهدد الأخيرة، مشيرا إلى أنه على الفور جرى استدعاء الشرطة، واتخذت الإجراءات اللازمة.

ونوه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن الشرطة ألقت القبض على خال التلميذ، وحررت المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق معه فيما أسند إليه.

الزمزميه اتكسرت

وكشف وكيل وزارة التعليم بمحافظة قنا، سبب المشادات ورفع السلاح على مديرة المدرسة، موضحا أن الأم كانت منفعلة بسبب كسر زمزميه ابنها: «رفع السلاح داخل المدرسة لأن الأم كانت منفعلة، لأن الطفل الزمزميه بتاعته اتكسرت وكانت منهارة وازاي ابنها زمزميته تتكسر والكلام ده بيحصل يوميًا في المدارس وكلنا مرينا بالحاجات دي».

وأكد الدكتور صبري خالد، أن الوزارة دورها وقف عند استدعاء الشرطة لخال التلميذ، مشيرًا إلى أن الموضوع الآن قيد التحقيق في النيابة العامة، مشددًا على أن هذا الأمر غير معتاد في الصعيد، وهذه هي الحادثة الأولى من نوعها في قنا.