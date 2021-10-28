كيف تحافظ على نفسك من الإصابة بأمراض الشتاء؟.. طبيب يوضح

عندما يقترب فصل الشتاء، يتخوف الكثير من مرضى الصدر، والأشخاص الذين يتعرضون للأمراض الشتوية من زيادة الإصابة بها، ومن أكثر الأمراض المتكررة «الإنفلونزا، التهاب الشعب الهوائية، نزلات البرد، الالتهاب الرئوي»، ما يجعل هؤلاء الأشخاص يبدأون في البحث عن طرق للوقاية من الإصابة بأمراض الشتاء.

وقد يلجأ العديد منهم إلى تناول مصل الإنفلونزا لتجنب الإصابة بها، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، طرق الوقاية من أمراض الشتاء، وفق حديث الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ «الوطن».

طرق الوقاية من الإصابة بأمراض الشتاء

وقال الدكتور مجدي بدران، إن نزلات البرد ليس لها تطعيم، والحل في الوقاية من الإصابة بها يكون عن طريق الآتي:

- غسل اليدين جيدا بالماء الدافئ والصابون.

- تجفيف اليدين بعد غسلها، فالأيدي المبللة تنقل الميكروبات بشكل كبير بعكس الأيدي الجافة.

- تجنب تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، لأنها تضعف المناعة وتعمل على زيادة مدة المرض عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، كما أنها مخصصة للقضاء على البكتيريا، أما نزلات البرد فتكون فيروسية.

- يجب أن يحرص الشخص عند الخروج من المنزل، على اعتبار أن فيروس كورونا موجوداً في كل مكان، ويجب التعامل مع هذا كواقع للوقاية من الإصابة بالفيروس، من خلال تجنب لمس الأشياء دون داعي.

- الحرص على التباعد الاجتماعي لأنه الحل الأمثل لوقف انتشار فيروس كورونا، إذ أن المسافة الاجتماعية تضع حاجزاً بين الناس.

التدخين وممارسة الرياضة وتهوية الأماكن

- تجنب التدخين لأنه يعمل على التقليل من مناعة الرئتين.

- لا بد أن يتم مراعاة تشجيع المواطنين، خاصة الأطفال والإناث، على التخلص من القتل البطئ بالتدخين السلبى.

- الحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي، إذ أنها تساعد على مقاومة الأمراض.

- يجب الحرص على التهوية الجيدة للأماكن المغلقة.

- الحرص على تواجد المرضى في الأماكن التي تتميز بتهوية طبيعية، والتي تقي مرضى الحساسية من التعرض للأزمات.

- تجنب التعرض للتكييف سواء كان بارد أو ساخن، إذ أنه يزيد من فرص الإصابة بأمراض الشتاء.

- الحرص على استخدام الكمامات الطبية عند التواجد في أماكن مزدحمة، وعند التعرض لهواء ملوث خاصة بالأتربة، أو التعامل مع مرضى بالتهابات تنفسية.

- الاهتمام بالتغذية الجيدة الشاملة للخضروات والفاكهة الطازجة، وعدم نسيان شرب الماء بوفرة والسوائل الطبيعية، مثل شاي الأعشاب الطبيعية وعصائر الفاكهة الطبيعية، والحفاظ على الوزن المناسب.

- الحرص على تناول مصل الإنفلونزا، حيث تجدد تلك الفيروسات نفسها باستمرار كل عام.