تفاصيل إطلاق أكبر قافلة تنموية في النجيلة بمطروح.. «بها 16 تخصصا طبيا»

كشف الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، عن تفاصيل انطلاق أكبر قافلة تنموية في النجيلة بمطروح، قائلًا: «نحاول بقدر الإمكان التنسيق والتعاون مع كل الجامعات المصرية والجهات المعنية في الدولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، وفي هذه القافلة بدأنا التنسيق مع جامعة الأزهر، ونعمل في أكثر من اتجاه فهي قافلة طبية وتوعوية وبيطرية وزراعية ومساعدات غذائية ومحو أمية، وبدأنا تقديم شنط مدارس للطلاب والتلاميذ تحتوي على كتب وأوراق وأقلام».

إجراء الجراحات بداية من يوم السبت

وأضاف شعبان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «لدينا 16 تخصصا طبيا، وأعضاء هيئات تدريس وأساتذة من جامعة الأزهر، وسنعمل بنظام العيادات الخارجية في الـ16 تخصصا، وبداية من يوم السبت سنبدأ إجراء الجراحات في مستشفى مطروح العام».

دعم كبير من محافظ مطروح

وتابع عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قدم دعما غير محدود للقافلة ونسّق مع كل الجهات التنفيذية وسهل العمل في المستشفيات المركزية التي ستشهد إجراء الجراحات، كما نسّق مع المستشفيات والمدارس والقرى الأكثر احتياجا لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

إبلاغ المحافظة بتفاصيل القافلة منذ أسبوعين

وأشار، إلى أنه جرى إبلاغ المحافظة بتفاصيل القافلة منذ أسبوعين، التي أعلنت بدورها عن هذه التفاصيل على موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى المدارس والمساجد: «نحن لا نريد الكشف على الناس فقط، لكننا نرغب في استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ونقضي على قوائم الانتظار وننهي أكبر قدر من العمليات الجراحية في هذه القوائم بالمجان، حتى الأدوية التي ستُصرف للمرضى ستكون مجانية».