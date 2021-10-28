الذكرى الخامسة لرحيل ملحم بركات.. تأثر بـ«عبدالوهاب» ولقب بـ«المناضل»

تمر اليوم الذكرى الخامسة على وفاة الفنان اللبناني ملحم بركات، حيث رحل عن عالمنا في 28 أكتوبر 2016، وقدم خلال مشواره الفني العديد من الأغنيات باللهجة اللبنانية فقط، ورفض الغناء بلهجات أخرى.

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز المحطات في حياة الممثل والمطرب والملحن اللبناني ملحم بركات.

ولد ملحم بركات، في 15 أبريل 1942، ولُقب بـ «أبو المجد»، تيمنا بابنه البكر «مجد».

تأثر بفن الموسيقار محمد عبد الوهاب، وبدأت موهبته في الظهور خلال مرحلة مبكرة من عمره، منذ أن كان تلميذاً في المدرسة، واستطاع لفت انتباه الموسيقي حليم الرومي، الذي أثنى على موهبته وقام بتشجيعه.

قرر «بركات» الالتحاق بالمعهد الوطني للموسيقى، ولكنه تركه قبل أن يستكمل دراسته، ليلتحق بفرقة الأخوين رحباني، ولكنه تركها بعد أربعة أعوام، حتى تبدأ مسيرته في عالم الفن.

أولى انطلاقات ملحم بركات الفنية

كانت أولى انطلاقات ملحم بركات الفنية عن طريق أغنية «الله كريم»، تأليف الراحل توفيق بركات، وتلحين فيلمون وهبي، ليقدم بعدها العديد من الأغنيات مثل: «حبيتك وبحبك»، و«سلم عليها»، و«ولا مرة»، و«حبيبي أنت»، وغيرها من الأغنيات المشهورة.

تجربة ملحم بركات مع المسرح

خاض ملحم بركات، تجربة المسرح، من خلال تقديمه لعدة مسرحيات، كان أشهرها، مسرحية «آخر الصيف»، التي تم عرضها في عام 1980، من إخراج وتأليف مروان الرحباني.

ملحم بركات يساند وطنه من خلال تقديمه أغاني وطنية

قدم ملحم بركات مجموعة كبيرة من الأغنيات الوطنية، مثل أغنيته الشهيرة «رح يبقى الوطن»، و«يا وطني أنت بدمي»، وغيرها من الأغنيات التي أحبها الشعب اللبناني، لدرجة أنهم قاموا بتسميته «المناضل الفني»، خاصة بعد تكريسه جزءًا من تاريخه الفني من أجل النضال للقضية اللبنانية.