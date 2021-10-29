لو مغترب بره مصر.. إزاي تستفيد من مبادرة «سجل نفسك»

منذ انطلاقها في مارس الماضي، تخاطب وزارة القوى العاملة، المواطنين المصريين بالخارج، من أجل التسجيل في مبادرة «سجل نفسك» لتسجيل العمالة المصرية بالخارج، على الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.

وتهدف هذه المبادرة منذ انطلاقها في مارس الماضي، إلى تقديم كل الخدمات للمصريين بالخارج، وإعداد قواعد بيانات خاصة بهم، ولمساعدتهم فيما يحتاجونه أو أمر طارئ أو أزمة يتعرضون لها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، كيفية الاستفادة من مبادرة «سجل نفسك» التي أطلقتها وزارة القوى العاملة وبعض المعلومات عنها.

معلومات عن مبادرة سجل نفسك

تستهدف مبادرة «سجل نفسك» تسجيل المصريين العاملين بالخارج فى مختلف دول العالم، كما تتيح للدولة الاطلاع على احتياجات المصريين فى الخارج، ومساعدتهم في أي أمر يحتاجونه.

تسهل للعاملين المصريين في الخارج الحصول على خدمات جميع الأجهزة التنفيذية بمصر والخارج.

تسهم فى سرعة الاتصال السريع بين الحكومة والمصريين بالخارج، تسمح بتواصل السفارات والقنصليات المصرية والمكاتب العمالية بعد تسجيل العمال لبياناتهم.

تتيح للدولة المصرية سرعة التواصل مع العمالة في حالة حدوث كوارث أو أزمات.

كيفية الاستفادة من مبادرة سجل نفسك

ويمكنك الاستفادة من مبادرة سجل نفسك وتوصيل صوتك أو مشكلتك للدولة والمسئولين عن طريق التسجيل في المبادرة أولا ثم كتابة الطلب الذي تريده ليتم التواصل معك، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية.

ادخل على موقع وزارة القوى العاملة من خلال الضغط على هذا الرابط.

وبعدها اضغط على تسجيل بيانات العامليين المصريين بالخارج.

- قم بإنشاء حساب جديد عن طريق تسجيل الرقم القومي، والاسم كاملًا، ورقم المحمول، وتحديد دولة العمل بالخارج وسبب السفر.

- بعد الانتهاء من كتابة البيانات السابقة قم بالضغط على حفظ.

- بعدها اترك رقم تليفونك أو عنوانك للتواصل معك في حال مرورك بأزمة بعد إرسال رسائل لهم بتفاصيلها.