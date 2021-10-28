التموين تكشف مصير البطاقات المضبوطة بالمخابز.. «قرار لا رجعة فيه»

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار عملية تنقية البطاقات التموينية، بالتعاون مع الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات، موضحا أنّ الرقابة تحتاج إلى مشاركة مجتمعية لاحترام قواعد العمل، ويجب على المواطن ألا يترك بطاقته التموينية لدى البقال أو المخبز، لتفادي غلق المخبز أو محل البقالة، ومصادرة البطاقة التموينية وسقوط الدعم عن صاحبها.

المصيلحي: إلغاء البطاقات المضبوطة عند البقال نهائيا

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا بديوان الوزارة، أنّ ترك البطاقة التموينية لدى البقال يعني «الإمضاء على بياض»، متابعا: «في كتير قدموا طلبات للوزارة عشان يرجعوا البطاقات التموينية اللي اتوقفت لما الوزارة ضبطتها عن البقال التمويني أو الخبز المدعم».

وشدد المصيلحي، على أنّ البطاقات التموينية التي وقفت بعد مصادرتها لن تعود للعمل: «سأعرض الأمر أمام مجلس النواب، ولا تراجع في قرار مصادرة البطاقات التموينية ووقفها حال اكتشاف أنّ صاحبها تركها في المنافذ التموينية».

87 مليار جنيه للدعم بشكل عام منها 36 مليار للسلع

وكان وزير التموين، كشف قبل قليل عن أنّ تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد تتكلف من 64 لـ65 قرشا، بينما يباع بسعر 5 قروش للمواطن على البطاقات التموينية، موضحًا أنّ موازنة وزارة التموين في العام المالي 2021/2022، بلغت 87 مليار جنيه للدعم بشكل عام، ذهب منها 36 مليار جنيه للسلع التموينية، بينما ذهب إلى منظومة الخبز المدعم 51 مليار جنيه، مؤكدا أنّ رغيف الخبز المدعم يباع للمواطن بسعر 5 قروش حتى اليوم.