ضبط أسلحة نارية وكميات من المخدرات في حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركزي شرطة (ديروط – الفتح) بنطاق مديرية أمن أسيوط، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على النحو الآتي:-

دائرة مركز شرطة ديروط:

ضبط (ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها "4 فرد محلي – طبنجة صوت معدلة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع) يقوم بإدارتها أحد الأشخاص له معلومات جنائية.

ضبط (2 بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش – 3 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 7 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.

ضبط (كمية من مخدر البانجو - كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الحشيش) بحوزة (6 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية).

تنفيد (5) أحكام جنائية.

دائرة مركز شرطة الفتح:

ضبط 4 أشخاص – لهم معلومات جنائية) وبحوزتهم 4 بنادق آلية، وبحوزة أحدهم كمية من مخدر الهيروين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.