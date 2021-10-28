التموين: تحريك سعر زيت التموين لـ25 جنيها

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحريك سعر زيت التموين بداية من الغد، ليباع للمواطن بسعر 25 جنيها بدلا من 21 للزجاجة اللتر، وبسعر 20 جنيها بدلا من 17 للزجاجة 800 مللي، متابعا: «علينا أن نتفق على أنّ مصر جزءا من العالم، تستورد 97% من احتياجاتها من الزيوت الخام».

الدولة لن تقف إلى جانب المخطئين

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمقر ديوان الوزارة، أنّ الدولة لن تقف إلى جانب المخطئين مهما كان صفتهم ويجب على المستفيدين من الدعم الحكومي الحفاظ على بطاقاتهم التموينية، لافتا إلى أنّه جرى الاتفاق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على زراعة 250 ألف فدان فول الصويا، لإنتاج زيت لاستخدامه في البطاقات التموينية.

استقرار وجودة السلعة أمر مهم جدا

وأضاف المصيلحي أنّ أسعار السكر والقمح والزيت تحركت في يناير الماضي، والدولة قادرة حتى الآن على الحفاظ على الأسعار المطروحة للمواطنين على البطاقات التموينية، مشيرا إلى أنّ استقرار وجودة السلعة أمر مهم جدا، لذلك نعمل على استقرار المخزون الاستراتيجي، ونتواصل مع وزارة الزراعة على سعر استلام طن القمح من المزارعين في الموسم الجديد طبقا للأسعار العالمية.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنّ سعر كيلو السكر بدأ يتحرك في السوق المحلي، حيث وصل لـ10 و12 جنيها، بينما يُباع على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه.

ولفت المصيلحي، إلى أنّ سعر طن زيت الخام كان 14 ألف جنيه ووصل لـ20 ألف جنيه، مضيفا: «لا يمكنني إجبار التاجر على البيع بخسارة، وإلا سيُغلق هو من تلقاء نفسه».