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نيفين النحاس: التبرع بالبلازما ينشط الجسم ولا يضر الكليتين

كتب:

شريف سليمان
12:36 م | الخميس 28 أكتوبر 2021
بلازما الدم

بلازما الدم

قالت الدكتورة نيفين النحاس، المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، إن الدولة المصرية أصبحت تمتلك 7 مراكز للتبرع ببلازما الدم، منها 4 في القاهرة بالعجوزة ودار السلام والعباسية و6 أكتوبر، «نحاول نقرب للمتبرعين على قد ما نقدر في كل الأماكن الجغرافية»، لافتة إلى أن الجسم يعوض عوامل التجلط بعد التبرع بها خلال 48 ساعة، وبالتالي فإن التبرع بالبلازما ليس مرهق اقتصاديا.

شروط التبرع بالبلازما

وأضافت «النحاس» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «بالنسبة للشروط، فيجب ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، وعندما يزور المركز فإنه يخضع للكشف للوقوف على حالته الصحية وموقف الأنيميا في الدم وغيرها من الكشوفات والفحوصات الفورية للحصول على البلازما منه».

تدخل في صناعة أدوية كثيرة

وتابعت المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، «عند ثبوت إصابة الشخص بأمراض فيروسية فإننا نرد عليه بعد يومين»، مشددة على أهمية التبرع بالبلازما كونها تدخل في تصنيع عدد كبير من الأدوية مثل الألبومين.

وأشارت نيفين النحاس، إلى أن المتبرع لا يخسر الدم من جسمه بسبب التبرع ببلازما الدم، كما أنه لا يؤثر بالسلب على الجسم أو عمل الكليتين، لكنه ينشط الجسم ويقويه، إذ يقوم بتنشيط نخاع العظم لأنه يحفز الجسم على إنتاج البلازما مرة أخرى.

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