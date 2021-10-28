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محمود مسلم

ضبط 5802 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

الوطن
03:30 م | الخميس 28 أكتوبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تواصل وزارة الداخلية تكثيف حملاتها المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، حيث واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5802) مخالفة مرورية متنوعة، بينها ما يلي:

(1765) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(161) مخالفة السير دون تراخيص.

(10) مخالفات الدراجات النارية.

(52) مخالفة موقف عشوائي.

(4) مخالفات لشروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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