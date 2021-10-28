استشاري مناعة تكشف حقيقة اختراع لقاح مصري يعالج كورونا خلال 48 ساعة

أكدت الدكتورة هايدي سمير، رئيس قسم الميكروبيولجي الطبية والمناعة بكلية طب جامعة حلوان، على أنه لا يمكن الاطمئنان بشأن انخفاض إصابات فيروس كورونا، حيث يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاحات، إذ أن أمان لقاحات كورونا لم يعد محل شك.

ونفت ما تردد عن لقاح مصري يعالج فيروس كورونا خلال 48 ساعة فقط: «مصر لديها مصنع قدرته الإنتاجية عالية جدا وسيغطي جرعات لقاحات كورونا التي سنحتاجها».

الحصول على لقاحات كورونا لا يمنع من الإصابة بنسبة 100%

وأضافت سمير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على فضائية dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الحصول على لقاحات كورونا لا يمنع من الإصابة بنسبة 100%، لكنه يمنع المضاعفات الشديدة التي قد تؤدي إلى تلقي العلاج في المستشفيات.

لا يوجد موانع أو تحاليل يجب إجراؤها قبل التطعيم

وتابعت رئيس قسم الميكروبيولجي الطبية والمناعة بكلية طب جامعة حلوان: «لا يوجد موانع أو تحاليل يجب إجراؤها قبل التطعيم، وبالنسبة للتجلطات، فإننا يجب أن نتأكد بشأن وجود عوامل خطورة كانت ستؤدي إلى الإصابة بالجلطات، وبالتالي لا يجب علينا الربط بين التطعيم والجلطات دون دراسة وافية لكل حالة على حدة.

الجانب التجاري في ملف لقاحات كورونا

ولفتت هايدي سمير، إلى أن الجانب التجاري هو الأرجح فيما يتعلق بملف اللقاحات حول العالم، حيث حجزت بعض الدول جرعات لكل أفراد شعبها منذ بداية الأزمة، مشددةً على أهمية مبادرة كوفاكس الخاصة بتوزيع لقاحات كورنا على الدول الفقيرة، واتفاقيات التصنيع في الدول على غرار الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الصين، حيث تحركت للتعاقد على اللقاحات من أكثر من مكان.