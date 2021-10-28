ضبط 26 قطعة حديدية مسروقة من كباري في القاهرة

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بالقاهرة، وبحوزتهما قطعة حديدية كبيرة، وعتلة حديدية.

مواجهة المتهمين

وبمواجهة المتهمين بحسب بيان عن وزارة الداخلية، بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بسرقة المضبوطات من أحد الكباري المستحدثة بالمنطقة محل الضبط بأسلوب «الفك» باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما، بقصد التصرف فيها بالبيع لعميلهما سيئ النية، (صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم، وله معلومات جنائية).

ضبط 26 قطعة حديدية من كباري مستحدثة

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال وجوده داخل المخزن المشار إليه، وعثر بحوزته على (26 قطعة حديدية خاصة بعدد من الكباري المستحدثة، وأسطوانة أكسجين مثبتا بها ماكينة لحام وأنبوبة غاز تستخدم لتقطيع القطع الحديدية المستولى عليها).

وبمواجهة عميليهما اعترف بشراء المضبوطات من المتهمين بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.