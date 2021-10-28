إحالة ولية أمر وأبنائها للنيابة لتعديهم على 3 معلمات بقليوب

أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تلقيها شكوى من ثلاث معلمات بمدرسة «جزيرة النجدي» بقليوب، تعدت عليهن إحدى أولياء الأمور وأبنائها داخل المدرسة، أمس ، بالضرب والسب، أمام التلاميذ لرفض دخولهم الحرم المدرسي، ما استدعى قيام معلمات المدرسة بتحرير محضر في قسم الشرطة ضد المعتدين، وأحيلت القضية إلى النيابة.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

وفور تلقى البلاغ بالواقعة كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بمتابعة فورية من محمد منتصر رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بقليوب، وجميع أعضاء اللجنة النقابية ومرافقة المعلمات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد إحدى أولياء الأمور وأبنائها، ومتابعة محامى النقابة لتحقيقات النيابة بقليوب، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالثلاث معلمات.

ورافقت اللجنة النقابية المعلمات الثلاث، خلال جميع الخطوات القانونية بدءاً من تحرير البلاغ في قسم الشرطة، حتى استماع أقوالهن في النيابة، وعودتهن إلى منازلهن فجر اليوم.

تكريم المعلمات الثلاث

وأكد الزناتي، أن نقابة المعلمين تقف مع أبنائها ضد أي واقعة تعدى على المعلمين، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ لهم حقوقهم الأدبية والمعنوية والقانونية.

وكلف الزناتي، بأن تتولى فرعية المعلمين بقليوب تكريم المعلمات الثلاث داخل مدرستهن، وأمام جميع الطلاب، بداية الأسبوع المقبل لرد اعتبارهن أمام الجميع.

غرفة عمليات بالنقابة العامة

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأديه رسالته في تربية وتعليم الأجيال.