أغاني عالمية لفرقة الأوبرا على المسرح الصغير.. اعرف موعد العرض

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن، حفلين من إخراج حازم رشدي تحت عنوان «عبق من الماضي»، وذلك في الثامنة مساء يومي السبت والأحد 30، 31 أكتوبر.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية العالمية منها فكر بي، سانتا لوتشيا لونتانا، آلاف السنين، طريقي، لن أرسل الورود، الفن يناديني، إلى الأبد، ليالي موسكو، قصة حب، النجوم، قلبي سيستمر، تكلم بهدوء يا حبيبي، غارق بالحب، يا له من عالم رائع، يمكنني الرقص طوال الليل أداء إيمان مصطفى، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مصطفى محمد، منى رفلة، وليد كريم، عماد عادل، جولي فيظي، نسرين رشدي، جيهان فايد، أنجي محسن، عزت غانم، عمرو مدحت، أسامة علي، ليلى إبراهيم، نورستا المرغني، إبراهيم ناجي، تامر توفيق، أسامة جمال، برهان الدين فاروق، سلمى الجبالى.

فرقة أوبرا القاهرة

الجدير بالذكر أن فرقة اوبرا القاهرة تأسست عام 1964 وقامت بتقديم العديد من أشهر دور الأوبرا العالمية حيث يضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

في سياق آخر تستعد دار الأوبرا المصرية لإطلاق فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا.

ويشارك في الدورة 30 فنانًا من دول «مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان»، من بينهم أصالة ووائل جسار وماجدة الرومي وو50 باحثا عربيا وأجنبيا.

ويتضمن حفل الافتتاح تكريم 18 شخصية أثرت في الساحة الفنية، وهم: من مصر الشاعر مدحت العدل، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار هشام نزية، المطرب عبادي الجوهر«السعودية».