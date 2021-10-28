أستاذ جغرافيا: مصر لم تعتد على أحد في تاريخها وتعرف كيف تحمي مواردها

قال الدكتور محمد البدري رئيس قسم الجغرافيا السابق بجامعة المنيا، إن مصر لم تعتد على أحد في تاريخها، ولكنها تحرص على حماية مواردها التي وهبت لها وتميزت بها عن غيرها من الدول العربية والأجنبية، مشيراً إلى أن حرب أكتوبر 1973، ردة فعل طبيعية لهزيمة 1967.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، احتفالاً بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت شعار «وعيك..أمنك»، حول الدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر المجيدة 1973، تحت شعار انتصار شعب وبقاء أمة.

حضر الندوة التي أُقيمت بقاعة مركز تكنولوجيا المعلومات، وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب المركزية ومنسق النادي، والدكتورة فاطمة صالح عبد الفتاح مديرة إدارة النشاط الثقافي والفني، ومحمد أحمد مختار الشاذلي مشرف النادي، واستهل الحضور الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة.

وأضاف «البدري»، أن جيش مصر استطاع خلال حرب أكتوبر تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، واستحداث تقنيات حربية لم يشهدها العالم من قبل، باستخدام أساليب جديدة للتخطيط والخداع، إلى جانب استغلال الطبيعة التي كانت داعمًا وجندًا من جنود مصر في حربها لاسترداد أرضها، مختتمًا محاضرته باستعراض الدروس المستفادة خلال حرب أكتوبر المجيدة التي سطر خلالها جيش مصر وقواته المسلحة ملحمة بطولية أبهرت العالم بأكمله.

وأكد أن الوعي هو سلاح الشباب لمواجهة الشائعات والإرهاب الذي يستهدف عقول الشباب ويتسبب في تزييف التاريخ والأحداث، موضحًا أن الجامعة لا تدخر جهدًا في توعية شبابها من خلال الندوات التثقيفية، إلى جانب الزيارات الميدانية، والأنشطة والفعاليات المختلفة.

واختتمت الندوة، باختيار عدد من الطلاب المتميزين من الحاضرين بالندوة لمرافقة وفد جامعة المنيا خلال زيارته «بانوراما حرب أكتوبر»، ضمن فعاليات المهرجان.