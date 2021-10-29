اعرف موعد ومكان القرعة العلنية لوحدات هيئة تعاونيات البناء

انتهى أمس حجز وحدات هيئة تعاونيات البناء والإسكان، التى أعلنت عن طرحها خلال الأيام الماضية، داخل مدينة 15مايو، حيث شمل الطرح 50 وحدة سكنية بموقع متميز فى مدينة 15 مايو بمشروع 22 عمارة بالمجاورة رقم 31، بمساحات تتراوح بين 68 إلى 85 مترا، مع تيسيرات في السداد تصل لـ 20 عاما، على أن يكون التسليم بشكل فوري.

ويتسائل عدد من المواطنين الذين قاموا بحجز تلك الوحدات السكنية المطروحة، وقاموا بشراء كراسة الشروط، والتى يبلغ سعرها 200 جنيه، عن موعد ومقر إجراء القرعة العلنية، للإعلان عن الفائزين بتلك الوحدات السكنية.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، موعد ومكان القرعة العلنية لوحدات هيئة تعاونيات البناء، وفقا لما صدر عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

موعد ومكان القرعة العلنية لوحدات هيئة تعاونيات البناء

وفقا لما صدر عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، سيتم إجرء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر المقبل، بمقر الهيئة الرئيسي، فى 3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر.

أسعار وحدات هيئة تعاونيات البناء

وفقا لكراسة شروط وحدات 15 مايو، التى تم طرحها من قبل هيئة تعاونيات البناء، سعر الوحدة الـ84 مترًا وصلت إلى نحو 302 ألف جنيه، أما الوحدة الـ85 مترا وصلت إلى نحو 306 آلاف جنيه، فيما سجل سعر الـ68 مترًا 244 ألفًا و800 جنيه، والوحدة الـ70 مترًا بـ252 ألف جنيه.

أما مقدمات حجز وحدات هيئة تعاونيات البناء، تتراوح بين 24 ألفًا إلى 30 ألف جنيه، وفقا للهيئة.

وحدات هيئة تعاونيات البناء

وجدير بالذكر أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، تعد واحدة من قطاعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التى تقوم بطرح عدد من الوحدات السكنية، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري.