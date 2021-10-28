الاحتلال الإسرائيلي يهدم قرية العراقيب للمرة الـ194 على التوالي

اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها جرافات عسكرية، اليوم، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، وشرعت بهدمها للمرة الـ194 على التوالي منذ العام 2000، بحسب إعلان وكالة «معا» الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الجرافات العسكرية مدعومة بقوات شرطة الاحتلال والخاصة اقتحمت القرية، وأخرجت الأهالي عنوة من منازلهم المقامة من الصفيح والخشب، قبل أن تهدمها، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

أهالي النقب يناشدون بالوقوف إلى جانبهم

ومن جانبهم، ناشد أهالي النقب بإسناد القرية والوقوف إلى جانبهم أمام مخططات الاقتلاع والتهجير.

وهجّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سكان قرية العراقيب لأول مرة عام 1953، بحجة أنّ المنطقة تابعة للصندوق القومي اليهودي «كيرين كاييمت»، وأحيانا تتذرع بأسباب أخرى أمنية وعسكرية، وتعد العراقيب واحدة من 45 قرية عربية في النقب، لا تعترف بها إسرائيل، وتحرمها من الخدمات الأساسية، باعتبارها «قرى غير قانونية»، بحسب مزاعم الاحتلال.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين.

وفي السياق ذاته، خربت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وللمرة الرابعة على التوالي، منشأة تجارية على مدخل بلدة يعبد الشرقي غرب جنين.

وقال رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر لـ«وفا»، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدخل البلدة وخربت منشأة تجارية واستولتيها عليها، بعد أن هدمتها ثلاث مرات سابقا.

يذكر أن قوات الاحتلال، كانت هدمت قبل عدة أشهر ثلاث منشآت تجارية عند مدخل بلدة يعبد الشرقي.

كما أقامت مجموعة من المستوطنين اليوم، صلوات تلمودية في منطقة بئر حرم الرامة شمال الخليل بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن منطقة بئر حرم الرامة، منطقة أثرية ضمن المنطقة المصنفة «أ» ومأهولة بالسكان، والمصانع والمنشآت العامة، في حين يعتبر المستوطنون أن المكان مقدس بالنسبة لهم.