7 تصريحات لوزير التموين في مؤتمر اليوم: تحريك سعر الزيت وثبات «الخبز»

عقد الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، مؤتمر لعرض أسعار السلع والمواد الغذائية، داخل المجمعات الاستهلاكية والسلع المدعمة داخل البطاقة التموينية، مشيرا إلى أن هناك بعض السلع ارتفعت لأسباب كثيرة، منها جائحة كورونا المستجد، التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، ووفقا للسوق الحر الذي يعيشه العالم، فالمسألة عرض وطلب، وإذا حدث وارتفع الطلب على السلعة يرتفع سعرها.

ويرصد التقرير التالي، أبرز تصريحات الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية:

7 تصريحات لوزير التموين

1- لم يتحرك سعر رغيف الخبز حتى الآن وما زال يُباع بـ5 قروش، كما أن موازنة 2021/2022 خصصت 87 مليار جنيه لدعم الوزارة، ذهب منها 36 مليارا للسلع التموينية، و51 مليارا للخبز.

2- تحريك سعر زيت التموين بداية من أول نوفمبر، ليباع للمواطن بسعر 25 جنيها بدلا من 21 للزجاجة اللتر، وبسعر 20 جنيها بدلا من 17 للزجاجة 800 مللي، وان سعر الزيت سوف ينخفض في حالة انخفاضه عالميا، كما أنّ مصر جزءا من العالم، تستورد 97% من احتياجاتها من الزيوت الخام

3- لن تترك أي بطاقته التموينية لدى البقال أو المخبز، لتفادي غلق المخبز أو محل البقالة، ومصادرة البطاقة التموينية وسقوط الدعم عن صاحبها.

لا قرار بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

4- لا يوجد قرار بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، وأن الإضافات مرتبطة فقط بالفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

5- الأسرة اللي كانت بتصرف بطاقة التموين باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تعاقب، وتم حذفها من قاعدة بيانات بطاقة التموين

6- ظهور الكثير من البطاقات تحمل اسم وزراء، وجرى حذفها على الفور من منظومة الدعم التمويني.

7- سعر الزيت سوف ينخفض مرة أخرى حال تراجع الأسعار العالمية، وأنّ الاحتياطي الاستراتيجي منه يكفي 5 أشهر.