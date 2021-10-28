ختام فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك «حارس الجنوب- 1»

اختتمت فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك «حارس الجنوب – 1»، الذي نفذته عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود على مدار عدة أيام بقاعدة محمد نجيب العسكرية، الذي يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، بهدف تعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وألقى قائد قوات حرس الحدود، كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للقوات المشاركة في التدريب، مؤكدا قدرة الجانبين على تنفيذ كافة المهام المشتركة بدقة وكفاءة عالية.

وشملت المرحلة الختامية تنفيذ عدد من الأنشطة التي تمثل طبيعة عمل ومهام عناصر حرس الحدود وكيفية التعامل معها، بما تفرضه المناطق الحدودية من حيث الظروف المعيشية الصعبة وكيفية التغلب عليها، كما تضمنت الأنشطة تنفيذ عدد من الدوريات المشتركة مع فرض بعض المواقف التي استطاعت العناصر المشاركة بالتدريب التعامل معها باحترافية تنم عن استعداد قتالي عالي، وذلك باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات والأساليب المتطورة في مجال تأمين الحدود.

وأظهرت المرحلة المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة بالتدريب، ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين.

يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية، والتعرف على أحدث النظم والأساليب في مجال تأمين الحدود وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب.

حضر المرحلة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.