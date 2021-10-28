الحبس سنة لسارق هاتف صحفي أثناء بث مباشر وشهرا لشريكه بشبرا

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، قبل قليل، بمعاقبة المتهم بسرقة هاتف أحد الصحفيين أثناء تقديم بث مباشر، أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم، بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، بالحبس لمدة سنة، ومعاقبة المتهم الثاني، صاحب محل موبايلات، بالحبس لمدة شهر، وكفالة 100 جنيه.

أسرع إحالة للمتهم بسرقة هاتف صحفي على الدائري

وأحالت النيابة العامة المتهمين بسرقة هاتف محمول خاص بأحد صحفيي «اليوم السابع»، أثناء تقديم بث مباشر أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم، في أعقاب الزلزال الذي شهدته مصر الأسبوع الماضي، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات، بعد أن أسندت لهما تهمتي السرقة، والسير عكس الاتجاه.

تحريات المباحث في واقعة سرقة هاتف صحفي خلال بث مباشر

وكشفت تحريات المباحث بمديرية أمن القليوبية، حول واقعة سرقة هاتف محمول صحفي «اليوم السابع» أثناء تقديم بث مباشر أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم، أن المتهم لم يسبق اتهامه في أية قضايا، وأن هذه هي الواقعة الأولى له، وأنه ترصد للمجني عليه، حتى سنحت له الفرصة واستولى على الهاتف وفر هارباً، مستخدماً دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

تفاصيل ضبط المتهم بسرقة هاتف صحفي بشبرا

كان اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، قد تلقى بلاغاً بقيام أحد الأشخاص، يستقل دراجة نارية، بخطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية «اليوم السابع»، حال تواجده أعلى الطريق الدائري، بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفرار.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا مقيما بدائرة مركز شرطة قليوب.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه بمحل إقامته، والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى تاجر مقيم بدائرة المركز، أمكن ضبط الأخير، وبحوزته الهاتف المستولى عليه، واعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة.