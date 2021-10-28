الجندي: يجب تحري الصدق في الإعلام «سنسأل عنه يوم القيامة»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب تحري الصدق في الإعلام، وعدم نقل الأخبار دون التأكد من حقيقة الأمر المنقول.

الجندي يعلق على مداخلة الرئيس

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC» اليوم، أن قناة DMC أول من طبق معايير الجودة الإعلامية على الشاشة، مواصلا: «أول ناس حاطين المنصب العلمي لكل واحد على الهواء مباشرة، ومكتفناش بده، لكن بنوه كمان لو الحلقة مش للفتوى، معاك حق يا سيادة الرئيس لازم نتحرى الحق في الرسالة الإعلامية التي سنسأل عنها يوم القيامة، والرئيس أشار إلى نقطة مهمة جدا تعني أن حفظ القرآن أمر مهم، لكن فهمه أمر هام جدا».

الجندي فهم من حديث السيسي أن هناك نبرة عتاب

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه فهم من مداخلة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الأربعاء مع برنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية MBC مصر، أنها كان فيها نوع من العتاب، لعدم تحري بعض الأشخاص الدقة عند نقل الأخبار.