الأحد المقبل آخر موعد للتقديم للجامعات الخاصة وسداد المصروفات 

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن الأحد المقبل، الموافق 31 أكتوبر الجاري، هو آخر موعد لتلقي طلبات التقدم المباشر للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك آخر موعد لسداد المصروفات والرسوم الدراسية للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة للطلاب، الذين تأخروا عن السداد حتى الآن، مؤكدة أن الموعد سيكون للتقديم وكذلك سداد مصروفات الالتحاق بالكليات المتوفر بها أماكن شاغرة.

وأضافت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة، سيكون وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الفترة الماضية، مع اختيار الطلاب وفقا للمجموع الأعلى بناء على الأعداد المخصصة لكل كلية، مؤكدة أن الأحد هو آخر موعد، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

انتظام الدراسة في أغلب الجامعات دون رصد أي مشكلات

وأشارت المصادر إلى أن الدراسة بالجامعات انتظمت بمختلف الكليات بدءا من 9 أكتوبر الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن كليات الجامعات الخاصة تعمل بنظام الساعات المعتمدة منذ الإنشاء، مشيرا إلى أن هناك التزاماً لقرارات المجلس بشأن إلغاء الكتاب الورقي وتحويله إلى إلكتروني، مع التشديد على تطعيم جميع منتسبي الجامعات ضد فيروس كورونا.

الجامعة المصرية الصينية تنتهي من تطعيم جميع منسوبيها بلقاح كورونا

وفي السياق ذاته أعلنت الجامعة المصرية الصينية، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة، ووزير التعليم العالي السابق، الانتهاء من تطعيم جميع منسوبيها بلقاح فيروس كورونا، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، مع التأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي بينهم، منوهة إلى أن الدراسة انتظمت دون رصد أي مشكلات بشأنها منذ الانطلاق حتى الآن.