عمومية «مهندسي القاهرة» توافق على ميزانية 2020 بفائض 32.1 مليون جنيه

وافقت الجمعية العمومية لنقابة مهندسين القاهرة على ميزانية العام 2020، بفائض بلغ 32 مليونا و135 ألف جنيه، كما وافقت على موازنة العام الجاري 2021، وكذلك اعتماد مراقب الحسابات وأتعابه.

حضور غير مسبوق في عمومية مهندسي القاهرة

وقالت النقابة، في بيان منذ قليل، إن الجمعية شهدت حضورا غير مسبوق، وتمت مناقشة الميزانية بكل تفاصيلها بعد استعراض كل تفاصيلها، وذلك بحضور مراقب الحسابات الدكتور يحيى أبو طالب، وحضور مندوبي الجهاز المركزي للمحاسبات أشرف عطية وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وباسم جوزيف عضو بالجهاز المركزي للمحاسبات.

من جانبه، أعرب المهندس الاستشاري هشام أبوسنة رئيس نقابة مهندسين القاهرة الفرعية، عن سعادته الغامرة بعدد الحضور، لافتا إلى أن ما حدث اليوم صحي بكل المقاييس، «حيث نشهد عصرا غير مسبوق من تبادل الآراء بين مؤيد ومعارض، وكله في النهاية يصب في مصلحة النقابة والمهندسين» بحسب تعبيره.

ميزانية نقابة المهندسين بالقاهرة

وفي كلمته أثناء انعقاد الجمعية العمومية، قال «أبوسنة» إن عام 2020 من الأعوام الصعبة التي مرت على البلاد والنقابة، وذلك في ظل أزمة كورونا التي أعاقت الكثير من أنشطة النقابة المعتادة، مؤكدا أنَّ مجلس النقابة أخذ على عاتقه تخطي الأزمة والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمهندسين وأسرهم قدر المستطاع.

وأضاف أن العام الماضي شهد استحقاقا نقابيا كبيرا، وهو انتخابات التجديد النصفي للمهندسين، والتي أثمرت عن تشكيل جديد لمجلس نقابة مهندسي القاهرة من أعضاء يُشهد لهم بالكفاءة والنشاط النقابي المثمر.

وبحسب بيان النقابة نُفذت المرحلة الثانية (ب) من نادي القاهرة الجديدة بقيمة إجمالية 25.9 مليون جنيه، وذلك بعد إنهاء المرحلة الثانية (أ) بمبلغ 26.4 مليون جنيه، وجارٍ التجهيز لأعمال المرحلة الثالثة من أعمال إنشاء النادي.

استلام 26 وحدة سكنية تم الاستيلاء عليها في 2021

وأشار رئيس النقابة الفرعية إلى قيام النقابة باستلام 26 وحدة سكنية من إجمالي 137 وحدة، والتى تم الاستيلاء عليها إبان أحداث يناير 2011، وذلك نتيجة للحملة المُكبرة التي شهدها يوم الاثنين 12 أبريل 2021، على أن تُستكمل هذه الحملات الأمنية حتى يتم إخلاء هذه الوحدات وتسليمها للنقابة على مراحل مُتعاقبة وفقا للتداعيات والظروف الأمنية.

ولفت إلى أن ما قامت به النقابة من أجل إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء كان مثالا يحتذى به، ونموذجا من أجل الحفاظ على مستحقات النقابة من دمغات هندسية، مشيرا إلى أن النقابة ساندت الدولة في كل ما يخص هذا الملف، بمعاونتها في تشكيل لجان تخصصية للبت في ملفات المواطنين على نطاق محافظة القاهرة والمدن الجديدة (مدينة القاهرة الجديدة – مدينة بدر – مدينة الشروق – مدينة 15 مايو)، وكذلك العمل على سرعة إنهاء إجراءات التصالح والتيسير علي المواطنين.

وأكد «أبو سنة» أن العمل ما زال مستمرا بمجهود لجان البت الفني ولجان التظلمات، حيث تُستكمل الملفات بنقابة مهندسي القاهرة.

وأشار إلى أن النقابة قامت بالعمل على تعظيم وتفعيل الضبطية القضائية ومخاطبة كل الجهات، لتحصيل حقوق النقابة من الدمغات الهندسية، وهو ما حقق طفرة غير مسبوقة في موارد النقابة من الدمغة الهندسية والرسوم الخاصة باعتماد الرسومات والشهادات الهندسية، وفقاً لقواعد مزاولة المهنة وقانون نقابة المهندسين.

نادي نقابة المهندسين بالقاهرة

وأوضح رئيس النقابة الفرعية أنه يجرى التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ممثلة في إدارة الأشغال العسكرية، للقيام بأعمال تطوير نادي المهندسين بمنطقة أبو الفدا بحي الزمالك، وكذلك تنفيذ المرحلة الثالثة من أعمال نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة، وذلك حتى يخرج النادي بالشكل الذي يليق بالمهندسين وأسرهم.