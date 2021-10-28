كليب «فرحة» يحقق 4 مكاسب لتامر حسني.. أبرزها تثبيت أقدامه كمخرج

تصدر كليب «فرحة» للنجم تامر حسني، تريند موقع «يوتيوب»، في أقل من يوم على طرحه عبر القناة الرسمية للأخير، حيث حقق الكليب مليوني و400 ألف مشاهدة منذ انطلاق عرضها إلى الآن.

ولاقت الأغنية، تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات وألحان تامر حسني، فيما قام بإخراج الكليب الذي قدم فيه صورة بصرية حازت علي إعجاب الجمهور وفقاً لتعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وترصد «الوطن»، 4 مكاسب حققها تامر حسني في أحدث كليباته الذي فاجيء جمهوره به عبر صفحته الرسمية، حيث نشر صورة له وعلق عليها بقوله: «يا مساء الفل والحب والتفاؤل علي أغلى ناس، أغنية يا فرحة مش هستنى تنزل الصيف اللي جاي، عشان كدة قررنا نعملكوا فكرة إن شاء الله تعجبكم وهتنزل قريب أوي أوي أوي».

الترويج للسياحة في كليب «فرحة»

- أبرز تامر حسني عددا من المناظر الطبيعية الخلابة في مصر، وذلك باختياره لأحد الفنادق الكبري موقعاً لتصوير كليبه الجديد، حيث يحرص تامر أخيراً علي الترويج للسياحة في أعماله الفنية، وتجلي ذلك واضحاً في كليب «ناسيني ليه» الذي استعرض فيه المخرج سعيد الماروق جمال محافظة الإسكندرية، وكذلك كليب «اختراع» الذي أبرز في أحد لقطاته جمال مدينة العلمين الجديدة.

- ظهر تامر حسني في الكليب يداعب كلب ويلعب معه، وذلك في رسالة مبطنة تدعو للتعامل برفق مع الحيوانات، بخاصة بعد ظاهرة قتل الكلاب خلال الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، للتأكيد علي أن الكلاب مخلوقات الله في الأرض، ولا ينبغي قتلها إلا للضرورة القصوي المتعلقة بحياة الإنسان، أما خلاف ذلك فلا يجب قتلها ولكن من الممكن تبليغ الجهات المختصة للتعامل معها، وذلك وفقاً لما أعلنه في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر موقع «فيسبوك».

تامر حسني يُثبت أقدامه كمخرج بكليب «فرحة»

- يُثبت تامر حسني أقدامه كمخرج من كليب لآخر، حيث سبق وأخرج كليبي «اختراع» و«صعبة» بالإضافة لكليبه الأخير «فرحة».

- بث حالة من التفاؤل والطاقة الإيجابية عبر كلمات الأغنية التي تقول:-

يا فرحة أنا مستنيها هقولها تاني وأغنيها

ياه مش مصدق ياه.. ايه فالدنيا أجمل بقى من اللحظة دي

وياه عالدنيا لما تضحك وتبقى راضية

ياه عالدنيا في ثانية ملتلي حياتي الفاضية

وحياتي عندك يا وقت لا ما تعديش

ويا عمر استنى شوية ما تجريش

أنا عشت لحظة وما صدقت أنا عيشتها

طول كمان دي أحلى لحظة بحبها