ملخص مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 68.. إصابة بالا في الحرب

يتساءل عاشقو ومتابعو الدراما التركية دائماً، عن أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 68، الموسم الثالث، كما يتصدر اسم المسلسل كل أسبوع مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث على «جوجل»، وذلك بسبب ما يعرضه هذا العمل من أحداث تاريخية مثيرة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 68 تشهد هجوم جيش صليبي

وتدور أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 68، الموسم الثالث، حول الأحداث التي ستقع بين المسلمين والصليبيين، وقيام صلاح الدين بحملة ضد جيش صليبي قادم، في جو مليء بالإثارة حول معرفة من سيفوز على الآخر، وما نتيجة هذه الحرب.

بدأت أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 68، الموسم الثالث، بذهاب أوغانوس لاسكاريس، إلى عثمان الغازي وهدده بالحرب، كما سيعقد اجتماعا كبيرا بمشاركة كل من قادة القلاع الصليبية، وآيا نيكولا، وميخائيل كوسيس، وذلك من أجل الاتحاد للإطاحة بعثمان الغازي، والقبائل التركية التي تدعمه وتسانده دائماً.

تفاصيل أحداث الحرب في مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 68

وأكثر الأحداث إثارة في مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 68، هي طلب ميخائيل كوسيس، من جاسوسة تعمل لصالحه في قبيلة الكاي، أن تقتل الكاهن، وعلى جانب آخر ستندلع الحرب بين عثمان والصليبيين الذين يتلقون الدعم من الجنود الكتالونية المرتزقة، ويقوم عثمان من جانبه بعقد اجتماع مماثل بمشاركة أسياد قبيلة الأتراك.

بالا زوجة عثمان تتعرض لضربة قوية أثناء الحرب

وتبدأ أحداث الحرب الأكثر إثارة، حيث تتعرض بالا زوجة عثمان، والحامل بطفله الأول، من خلالها بضربة قوية، أثناء هجوم الكتالونيين عليهم، وهنا يعلن عثمان الحرب على الصليبيين.