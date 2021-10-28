انطلاق تصوير «الكبير أوي 6» أول نوفمبر

كشف الفنان هشام إسماعيل، عن موعد تصوير الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، المقرر عرضه في شهر رمضان المُقبل 2022، بعد نجاح الأجزاء الخمسة السابقة، والعمل من بطولة الفنان أحمد مكي، وإخراج أحمد الجندي.

«إسماعيل»: مشوفتش ورقة من السيناريو

وقال هشام إسماعيل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تم تحديد أول شهر نوفمبر المقبل موعدا لبدء تصوير مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس، موضحًا أنه خاض البروفات الخاصة بملابس العمل، ولكنه في انتظار إرسال السيناريو لقراءته، قائلًا: «مشوفتش حتى ورقة من السيناريو».

أحمد مكي يعقد جلسات عمل مع مخرج مسلسل «الكبير أوي»

وأضاف هشام إسماعيل، أنه تم التواصل معه في أكثر من مرة لتحديد كواليس العمل، دون الكشف عن قصة هذا الجزء، مشيرا إلى أن الفنان أحمد مكي يعقد اجتماعات مع المخرج أحمد الجندي للاتفاق على أحداث العمل وتحديد بعض الشخصيات.

وأوضح: «المؤلفون هما هما، وأحمد الجندي المخرج هو من سيخرج هذا الجزء.. ولكنه ينتظر وضع اللمسات الأخيرة بين أحمد مكي وأحمد الجندي».

غياب دنيا سمير غانم عن «الكبير أوي»

وقدم هشام إسماعيل شخصية «فزاع» في الأجزاء الماضية وشارك في جمعيها، بينما شارك الفنان أحمد مكي بتجسيده أكثر من شخصية، أما الفنانة دينا سمير غانم فغابت عن الجزء الخامس.

هشام إسماعيل يتعاون مع كمال أبو رية في «قلب مفتوح»

يذكر أن الفنان هشام إسماعيل بنجاح تجربته الثانية في التأليف في حكاية «قلب مفتوح»، من بطولة كمال أبو رية، وفيدرا، وميدو عادل، ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدي رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدي، وإخراج أحمد خالد أمين.

وتدور أحداث القصة حول طبيب قلب لا يستخدم السوشيال ميديا، ثم يتجه إلى استخدامها وتسبب تغييرا كبيرا في حياته، وتؤكد الحكاية أن السوشيال ميديا لا تقدم الحقيقة في أغلب الأحيان، وتُقدم الحكاية في 5 حلقات.