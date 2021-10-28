اتهام «عاطل» بالتعدي على طالب وهتك عرضه في قنا

أصيب طالب بجروح متفرقة في الجسم، بعد تعرضه للضرب وهتك عرضه، بعد التعدي عليه من قبل «عاطل»، اعتاد تعاطي المواد المخدرة، في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

إخطار مدير أمن قنا بالتعدي على طالب جسدياً وجنسياً

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بإصابة طالب يُدعى «عاطف ز. أ.»، 17 سنة، بجروح متفرقة بالجسم، وهتك عرضه، بعد التعدي عليه جسدياً وجنسياً، في دائرة مركز نجع حمادي.

المتهم استدرج المجني عليه بحجة إصابة والده في حادث

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم «مدمن» على تعاطي مخدر «الشابو»، قام باستدراج الطالب المجني عليه إلى مكان مهجور، بعد إبلاغه بإصابة والده في حادث، ثم تعدى عليه عليه بالضرب، قبل أن يقوم بهتك عرضه بالقوة.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.