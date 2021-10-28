شروط التسجيل للابتعاث في بكالوريوس التمريض بالسعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية، بدء التسجيل للابتعاث في بكالوريوس التمريض بالسعودية، ضمن مسار الاتفاقيات الصحية في إيرلندا، موضحة الشروط العامة للابتعاث، والشروط الخاصة للابتعاث الى مرحلة بكالوريوس التمريض، ورابط التقديم، وأشارت إلى إن الدرجة العلمية المتاحة هي البكالوريوس، والدولة هي إيرلندا، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 11 نوفمبر 2021.

رابط التسجيل للابتعاث في بكالوريوس التمريض بالسعودية

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الشروط العامة والتسجيل للابتعاث في بكالوريوس التمريض بالسعودية

وأضافت الوزارة أن الشروط العامة للابتعاث في بكالوريوس التمريض بالسعودية تتضمن ما يلي:

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولائقاً طبياً.

ـ القبول المباشر غير المشروط بلغة أو دورة.

ـ ألا يكون المتقدم موظفاً أو حاصلاً على مؤهل المرحلة التي سيتقدم عليها من داخل المملكة أو خارجها.

ـ ألا يكون المتقدم قد صدر له قرار ابتعاث على المرحلة نفسها، أو حصل على منحة داخلية.

ـ ألا يكون القبول بالبرنامج مخصصاً للطلبة الأجانب.

ـ أن تكون الشهادة معادلة من جهة الاختصاص اذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة.الانتظام الكلي، والتفرغ للدراسة، والإقامة في بلد الابتعاث.

الشروط الخاصة للابتعاث الى مرحلة بكالوريوس التمريض

ـ الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها قبل 5 سنوات.

ـ ألا يقل المعدل التراكمي العام في الثانوية العامة عن 85%، والحصول على 70% في اختباري القدرات والتحصيلي، أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحوسبة (CBT).

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاماً.

ـ الحصول على قبول من جامعة موصى بها من ضمن دول الابتعاث المحددة.

ـ ألا تكون الدراسة في البرنامج مشروطة بالحصول على معدلات محددة لاحقاً للاستمرار بالدراسة في التخصص.

ـ أن تكون دراسة البكالوريوس في برامج تشمل التدريب السريري ومعتمدة لممارسة المهنة في بلد الابتعاث.