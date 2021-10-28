«جامع» تناقش مع وفد «العربية للإنماء الزراعي» توسيع استثماراتها

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع جميع المؤسسات والكيانات الاستثمارية العربية وترجمته لمشروعات إنتاجية ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى، وتسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وتوفير سلع ومنتجات وطنية بجودة عالية، وأسعار تنافسية، مشيرةً إلى أن الوزارة تقدم جميع أوجه الدعم لجميع المشروعات الاستثمارية العربية والعالمية، لضخ استثمارات فعلية لها بالسوق المصرية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وكذا الحزم والبرامج التحفيزية التى توفرها الدولة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الوزيرة، مع محمد بن عبيد المزروعى، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، الذى استعرض عدداً من المشروعات الحالية والمستقبلية للهيئة فى مصر.

من جانبه، أكد محمد بن عبيد المزروعى، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، أن مصر تعد إحدى الدول الرئيسية المستهدفة لتوسيع أنشطة ومشروعات الهيئة بها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تستهدف تحقيق الأمن الغذائى العربى من خلال تحقيق تنمية زراعية مستدامة فى الوطن العربى. وأشار إلى أن أهم القطاعات الاستثمارية الحالية للهيئة تتضمن التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى والنباتى، فضلاً عن قطاع الخدمات.