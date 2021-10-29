القابضة للمياه: بدء التخطيط لبرنامج التعاقب الوظيفي لاختيار الكفاءات

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية تصميم برامج لتقييم وإعداد القادة والكوادر المؤهلة لإدارة ملفات مجالات العمل المتنوعة بالشركات التابعة، على النحو الذي يحقق أهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتماشيا مع سياسة الدولة في الاستثمار في العنصر البشري والنهوض بمستوى الكفاءات القيادية بقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق أعلى معدلات الأداء.

الاستعانة بإطار العمل العالمي للكفاءات والمعمول به بالشركة القابضة لمياه الشرب

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها، اليوم، إلى أن إدارة مركز إعداد القادة بقطاع الموارد البشرية نظمت برئاسة غادة عبدالوهاب، وبحضور نهى الدسوقي مدير إدارة مركز إعداد القادة وعدد من المقيمين بالشركة القابضة، فعاليات إطلاق مراكز التقييم Assessment centers لاختيار أصحاب الكفاءات الفريدة للوظائف القيادية ورصد مستوى الأداء المتوقع، بالاستعانة بإطار العمل العالمي للكفاءات والمعمول به بالشركة القابضة لمياه الشرب unified competency frame work ucf.

الانتهاء من عملية تقييم الكفاءات من خلال عقد مقابلات شخصية

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في البيان الصحفي، إنه تم الانتهاء من عملية تقييم الكفاءات من خلال عقد مقابلات شخصية، competency based interview، بأول مركز تقييم بمركز التدريب التابع لشركة صرف صحي الإسكندرية، في الفتره من 24 إلى 28 أكتوبر.

تحديد واختيار وتطوير الأفراد ذوو الإمكانيات العالية والمواهب

فيما كرم اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فريق عمل مركز إعداد القادة التابع لقطاع الموارد البشرية والمسؤول عن وضع خطة التعاقب الوظيفي، لاختيار أصحاب الكفاءات للوظائف القيادية، من خلال تحديد واختيار وتطوير الأفراد ذوو الإمكانيات العالية والمواهب للتأكد من أن المناصب القيادية يتم شغلها عن طريق أفراد مهرة في الوقت الحالي والمستقبلي.