تكليف عبدالغفار بمهام «الصحة» ليس جديدا.. وقائع سابقة لوظيفة وزير مؤقت

بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء، الخميس، بتكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي للقيام بمهام إدارة وزارة الصحة والسكان، بشكل مؤقت بديلًا عن وزيرة الصحة هالة زايد بعد موافقة المجلس على حصولها على إجازة مرضية للظرف المرضى الذي تمر به، ترصد «الوطن» وقائع سابقة مماثلة لوزراء في الحكومة المصرية تولت مهام قائم بأعمال لوزارات أخرى سواء لظروف مرضية أو لظروف طارئة.

«الصوامع» سبب استقالة وزير التموين.. و«عمال النظافة» تطيح بـ محفوظ صابر

في مايو 2015، قرر رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، تكليف المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب وقتها، ليقوم بمهام وزير العدل عقب استقالة المستشار محفوظ صابر وقتها على خلفية تصريحاته المسيئة تجاه عمال النظافة، وعدم تعيينهم في السلك القضائي.

في فبراير 2016، تم تكليف وزير التجارة والصناعة حينها طارق قابيل، بتولي مهام تسيير أعمال وزارة التموين والتجارة الداخلية، عقب استقالة وزير التموين وقتها الدكتور خالد خنفي على خلفية اتهامات وجهت له من مجلس النواب في قضية صوامع القمح.

حوادث القطارات تطيح بـ عرفات ومنصور.. ويونس وشاكر تولوا المسؤولية مؤقتًا

في فبراير 2019، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل بعد رحيل وزير النقل السابق هشام عرفات على خلفية تقديم استقالته في أعقاب حادث محطة مصر.

في أكتوبر من العام 2009 وبعد حادث قطار العياط الشهير، قدم محمد منصور، وزير النقل آنذاك، استقالته من منصبه، ليكلف حسن يونس، وزير الكهرباء حينها بالمنصب.

وجاء نص القرار الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 أكتوبر 2021، بأن يتولى الدكتور خالـد عبدالغفار بأعمال السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الـصحة والسكان، لحين شفائها، دون تحديد فترة زمنية لتولي مهام الوزارة أو لعودة الوزيرة.