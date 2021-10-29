ضبط 11 بلطجيًا وتنفيذ 51958 حكمًا قضائيًا متنوعًا في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط 55 قطعة سلاح ناري

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 55 قطعة سلاح ناري، بحوزة 50 متهمًا، على النحو التالي:

5 بنادق آلية.

7 بنادق خرطوش.

2 طبنجة.4

1 فرد محلي.

157 طلقة مختلفة الأعيرة.

5 خزينة متنوعة.

182 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 51958 حكمًا قضائيًا متنوعًا

تنفيذ 51958 حكمًا قضائيًا متنوعًا، على النحو التالي:

179 حكم جناية.

17262 حكم حبس جزئي.

3341 حكم حبس مستأنف.

24827 حكم غرامة.

6349 مخالفة.

ضبط 25613 مخالفة مروري

ضبط 2 تشكيل عصابى، ضما 4 متهمين، ارتكبوا 8 حوادث متنوعة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 26 متهمًا.

ضبط 11 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة.

ضبط 349 دراجة نارية مخالفة.

ضبط 25613 مخالفة مرورية متنوعة.

فحص 36 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.