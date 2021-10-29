ضبط 4280 مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها السرعة الزائدة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة عن ضبط 4280 مخالفة مرورية متنوعة، على النحو التالي:

ـ 1423 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ـ 138 مخالفة السير بدون تراخيص.

ـ 14 مخالفة موقف عشوائى.

ـ 21 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية؛ لضبط المخالفات المرورية.