القصة الكاملة لمقتل شاب داخل مصحة بالمقطم.. «الموت في أماكن التعافي»

«الحقوا الواد المات.. إحنا نكلم أبوه نقوله ابنك فاقد الوعي وييجي ياخده ونخلص منه».. عبارة أطلقها واحد من 3 مسؤولين عن إدارة مصحة غير مرخصة بمنطقة المقطم، بعدما أنهى لتوه جلسة تعذيب اعتاده مع المجني عليه المدمن، بدعوى السيطرة عليه وتهذيبه.. ظنّ أنه سيقدر على خداع والد المجني عليه، وأنه وشركاءه في مأمن من العقاب، لكن العواقب كانت وخيمة، ولم تسر الأمور كما خططوا لها، بعدما وصل والد الشاب فاكتشف وفاة نجله، وأبلغ الشرطة، التي ألقت القبض على المتهمين أو «قضاة الموت المجاني في أماكن التعافي».

داخل إحدى الشقق في منطقة المقطم، اجتمع المتهمون الثلاثة، وعلى رأسهم «مسجل خطر»، يبحثون عن مصدر دخل لهم، فبدأوا بالإعلان بين أوساط معارفهم عن افتتاح مصحة لعلاج الإدمان.. وصل صيتهم إلى عين شمس.. أجرى موظف كادح اتصالا بهم، يطلب منهم استضافة نجله لمساعدته على التعافي من المخدرات التي وقع في براثنها، استضافوه ثم عذبوه فقتلوه.

ضرب وتعذيب

التحقيقات والتحريات التي جرت في الحادث، الذي كشفته الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أكدت أن المتهمين الـ 3، أقدموا البعض من مسؤولي المصحة غير المرخصة، على تعذيب أحد الأشخاص مدمني المواد المخدرة داخل المكان، بعدمات دخل في حالة هياج شديد، فوثقوه باستخدام حبل، بدعوى السيطرة عليه، وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي محدثين ما به من إصابات.. تدهورت حالته الصحية وفقد الوعي.. كان فى حشرجة الموت، حين نسجوا خطة لخداع والده، فأجروا به اتصالا أبلغوه أن نجله فاقد للوعي، وأنهم يرغبون في نقله لأحد المستشفيات، توجه الأب من عين شمس إلى المقطم يُمني النفس بنجاة نجله مما هو فيه، وحين وصل إلى المكان، فوجئ بوفاة نجله.

آثار تقييد

حمل الأب جثة نجله، بعدما وقع عليه نبأ وفاته كالصاعقة، لم يسعفه حسن التصرف، وعاد بالجثة إلى المنزل بعين شمس، تمالك أعصابه مجددا، ثم أجرى اتصالا بقسم الشرطة، وأبلغ عن وفاة فلذة كبده، طالبا منهم النجدة، فهبوا لمساعدته ولبّوا نداءه، فانتقلوا إلى منزله حيث جثة نجله، وبفحصها تبين وجود آثار تقييد باليدين وبها إصابات وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وبسؤال والده، أكد أنه أودع نجله المجني عليه بإحدى المصحات في المقطم، لعلاجه من الإدمان، وعقب ذلك ورد له اتصال هاتفي من القائمين على علاج نجله، وأخبروه بتدهور حالته الصحية، ورغبتهم في نقله لأحد المستشفيات، وفور وصوله هناك تبين له وفاة نجله، فاصطحب الجثة إلى المنزل بعين شمس، وأبلغ الشرطة.

مصحة غير مرخصة

وكشفت التحريات أن المصحة غير مرخصة، وأن وراء ارتكاب واقعة قتل المجني عليه، 3 متهمين، أحدهم «مسجل خطر»، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف المصحة والقبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بأنه أثناء وجود المجني عليه بالمصحة لتلقي العلاج، حدثت له حالة هياج، فقاموا بتوثيقه باستخدام حبل بدعوى السيطرة عليه، وتعدوا عليه بالضرب، وأحدثوا ما به من إصابات.

وأرشد المتهمون عن الحبال المستخدمة في الجريمة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى جهات التحقيق، التي أمرت بدفن المجني عليه بعد الكشف الطبي لبيان سبب وكيفية الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، كما أمرت بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الموعد القانوني.