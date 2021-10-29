خدمات تقدمها المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني futurex

بعد ساعات قليلة من إطلاق المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني futurex تصدرت محركات البحث، وذلك بعد أن أطلقها وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ، أمس الخميس، 28 أكتوبر 2021.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» أبرز خدمات المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني futurex السعودية، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

خدمات منصة FutureX

وتعمل المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني وفقا للصحف السعودية على تقديم 3 خدمات متمثلة في توفير الخدمات التعليمية، وهذا عن طريق الربط بين الجهات التي ترغب في تقديم التعليم والتدريب إلكترونيا مع المؤهلين للعمل على تطوير المنصات التعليمية.

كما أنها تتيح صنع المحتويات التعليمية من خلال تطوير التعليم عن بعد مع بناء شراكة بين الجهات، ورؤساء التعليم الإلكتروني للعمل على تحقيق التكامل.

منصة futurex

وتعد منصة futurex من أهم روافد الوصول إلى رؤية المملكة 2030 لتحقيق فرصة التعليم على مدى الحياة، كما أنها تعمل على تدعيم موثوقية التعليم والتدريب الإلكتروني، بالإضافة إلى الزيادة من كفاءته.

وتسعى المنصة إلى العمل على تمكين الجهات من أجل تقديمها محتوى تعليم إلكتروني يكون به درجة عالية من الثقة، ويكون متاحا للكل للإسهام في الرفع من قطاع التعليم الإلكتروني بالسعودية عن طريق تدعيم الاقتصاد التشاركي، وإتاحة فرص متعددة للتعلم.

الهدف من منصة FutureX

وتأتي المنصة التي تم توقيعها بين وزارة السياحة، بالإضافة إلى الجامعة السعودية الإلكترونية، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للرفع من التكامل والتنسيق والتبادل للخبرات والمعلومات للقطاعين التعليم والتدريب إلكترونيا بالمملكة.

كما حرص المركز الوطني للتعليم الإلكتروني على أن يحدث دعم وتمكين للتعليم الإلكتروني ليكون على درجة عالية، وبالمعايير التي تجعل المتلقي أكثر قدرات ومهارات بما يحتاجه سوق العمل.