إصابات واعتقالات في اعتداء للاحتلال على المقبرة اليوسفية بالقدس

أصيب عشرات المقدسيين بالاختناق، اليوم الجمعة، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاههم عند مدخل المقبرة اليوسفية، المحاذية لأسوار القدس القديمة، كما اعتقلت شابين.

الاحتلال يطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الأهالي خلال المواجهات التي اندلعت في محيط المقبرة اليوسفية، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، نقل 3 منهم إلى المستشفى وفقا لما أكده الهلال الأحمر الفلسطيني، ومنعت عائلات الموتى والمواطنين من دخولها، قبل أن تعتقل شابين منهم، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتداءاتها على المقبرة اليوسفية، وتجري منذ الحادي عشر من الشهر الجاري عمليات حفر وتجريف فيها، في مسعى لتحويلها إلى حديقة كجزء من مشروع للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة، وتنظيم مسار لهم وللسياح على رفات المسلمين الموجودين فيها.

وأدت عمليات الحفر والتهويد التي تقوم بها بلدية الاحتلال في القدس للمقبرة، إلى ظهور رفات وعظام عشرات الشهداء والموتى المسلمين، حيث هب المقدسيون لرفض هذه الأعمال، ولحماية قبور موتاهم.

اعتقالات في الضفة الغربية عقب مداهمة منازل الأهالي

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، ستة فلسطينيين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين عقب مداهمة منازل ذويهم في مخيم عسكر الجديد.

في سياق متصل، أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن قرار السلطات الإسرائيلية بطرح مناقصات لبناء أكثر من 2860 وحدة سكنية في 30 مستوطنة إسرائيلية، بما في ذلك في عمق الضفة الغربية، هو قرار غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي، أن قرار إسرائيل أعقب قرار آخر أصدرته إسرائيل يوم الأحد الماضي، لبناء أكثر من 1300 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك في القدس الشرقية المحتلة، والاتحاد الأوروبي يؤكد باستمرار أنه يعارض بشدة توسيع المستوطنات ولن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.