مواصفات وأسعار «ستروين C4» الجديدة كليا في مصر

أطلق وكيل العلامة الفرنسية «سيتروين» في السوق المصري، سيارة «ستروين C4» الجيدة كليا لأول مرة في مصر.

تنتمي العلامة ستروين، للسيارات الأوروبية التي تتميز بالفخامة والجودة العالية والأداء القوي.

وتتوفر في السوق المصري بالعديد من الفئات سواء سيارات السيدان أو سيارات الـSUV، ومن أبرزها سيارة ستروين C5 وC3 وستروين سيتروين سي إليزيه.

وخلال السطور التالية تستعرض الوطن مواصفات وأسعار سيتروين C4 الجديدة كليا.

أسعار ستروين C4 الجديدة

ويتم تصنيع السيارة في فرنسا، وتجميعها في إسبانيا، وتتوافر السيارة في السوق المصري بفئتين والفئة الأولى بسعر 409,900 جنيه والفئة الثانية بسعر 459,900 جنيه.

مواصفات ستروين C4 الجديدة

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سى سى - تربو، ينتج قوة 155 حصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.

- تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلو متر 8.2 ثانية.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4360 ملم الطول، 1834 ملم العرض، 1520 ملم الارتفاع، 2560 ملم طول قاعدة العجلات).

- سعة الصندوق الخلفي 380 لتر.

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، مقاعد أمان للأطفال، مصابيح أمامية هالوجين مدعمة بإضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، مثبت سرعة، وقضبان سقف، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج خلفية.