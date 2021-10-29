سيدة تطلب الخلع: ضربني لما اعترضت على «قعدات المزاج» في بيتي

داخل محكمة الأسرة بإمبابة.. وقف عشرات النسوة ليشتكين من أزواجهن، منهن من يتوقف أمام خبراء مكتب التسوية، للبحث عن حل للتفاوض، وأخريات يلجأن للانفصال بالطرق القانونية، ومن بينهن سيدة أربعينية قالت إنها حضرت لمحكمة الأسرة، بحجة أن زوجها تعدى عليها وطردها من المنزل، لاعتراضها على تواجد أصدقائه بالمنزل وتعاطي المخدرات.

شكيته لأهله

وقالت الزوجة في دعواها، أمام قاضي محكمة الأسرة، إنها تزوجت بعد خطبة دامت لمدة سنة واحدة، وشكت زوجها لأسرته حتى يعدل عن تصرفاته، أكثر من مرة، إلا أنهم كانوا يلقون اللوم عليها، وأخبروها أن عليها تحمله، وتحملت الإهانة والسب المتواصلين، على أمل أن يتغير دون جدوى.

اكتشفت أنه مدمن

الزوجة اكتشفت أن زوجها مدمن للمواد المخدرة، ودائم السهر مع أصدقائه بشكل يومي، ولجأت لمنزل أسرتها بعدما فاض بها الكيل، إلا أنها عادت مجددا، عقب اكتشاف أنها حامل.. وهنا بدأ في تهديدها مجددا بالطلاق، مستغلا عودتها مرة أخرى، وقالت: «مع ذلك قررت أتحمل خاصة لما ولدت ابني عشان يعيش وسط أب وأم ويكون سوي».

حاول يقتلني

وتابعت: «هو اتعود أنه يجيب صحابه البيت ويشرب مخدرات لوش الفجر، رغم إني نبهته أكتر من مرة، لكن مفيش فايدة من الكلام معاه، ولما في يوم اعترضت على أن واحد من صحابه بيتمشى فى الشقة بعد ما شرب مخدرات، وجوزي ضربني وأهاني قدامهم كلهم، وكنت حاسة إني هموت، لأنه كان تحت تأثير المخدر، ولما حاولت أدافع عن نفسي طردني من البيت».

دعوى خلع

وأوضحت أنها لجأت لمنزل أسرتها وأعلنت رغبتها في الطلاق وعدم العودة له مجددا، وتوجهت لمحكمة الأسرة بإمبابة، طالبة من مكتب تسوية المنازعات الأسرية، إقامة دعوى خلع.. ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.