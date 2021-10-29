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محمود مسلم

الزمالك يتفق على تخفيض مستحقات معروف يوسف

كتب:

الوطن
05:35 م | الجمعة 29 أكتوبر 2021
الزمالك يتفق على تخفيض مستحقات معروف يوسف

الزمالك يتفق على تخفيض مستحقات معروف يوسف

توصل مسؤولو الزمالك لاتفاق رسمي مع النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق السابق والبنك الأهلي الحالي، يقضي بتخفيض مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء.

وكان معروف يوسف تقدم بشكوى ضد الزمالك في وقت سابق مطالبا بالحصول على 15 مليون جنيه، لعدم إخطار النادي له برحيله في الموعد القانوني.

معروف يوسف حصل على حكم بأحقيته في 8 ملايين جنيه

حصل معروف يوسف لاعب الزمالك السابق على حكم من الاتحاد الدولي «فيفا» ضد القلعة البيضاء بأحقيته في الحصول على ما يقرب من 8 ملايين جنيه، بعد مطالبته بالحصول على 15 مليون جنيه قيمة مستحقات متأخرة له وتعويض عن رحيله عن القلعة البيضاء.

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