لماذا سُمي يوما الجمعة والسبت بهذا الاسم وسر ذكرهما في القرآن

يوم الجمعة ويوم السبت من الأيام التي ذكرت في القرآن الكريم، وهما اليومان الوحيدان في الأسبوع اللذان يحملان اسما مختلفا، وليس من الأعداد مثل باقي أيام الأسبوع، ويتساءل البعض حول سر تسميتهما بأسماء مختلفة عن أسماء باقي الأسبوع.

يوم الجمعة هو عيد المسلمين الأسبوعي

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن يوم الجمعة قد سُمي بهذا الاسم لأنه يوم جامع، ففي يوم الجمعة يجتمع الناس، كما يجتمعون لأداء الصلاة، وهو يوم جامع للخير.

عن ذكر يوم الجمعة في القرآن، أوضح هندي: «ذكر يوم الجمعة في القرآن لعظمته، فهذا اليوم هو عيد المسلمين الأسبوعي، إلى جانب أنه يوم جامع لأبرز 5 أحداث في الدين الإسلامي، وهي: خلق آدم، أنزل إلى الأرض، وفيه توفى آدم، وفيه تقوم الساعة وخصه الله عز وجل بساعة إجابة لا ترد فيها للمؤمن دعوة»، وقد ذُكر يوم الجمعة في القرآن في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ» (سورة الجمعة)

يوم السبت هو يوم الراحة

أما عن يوم السبت، فأشار هندي إلى أن كلمة السبت تعني الراحة، ولقد سُمي بهذا الاسم لأن هذا اليوم هو من أجل الراحة بعد العناء طوال الأسبوع، ولقد ذكر في القرآن لأن يوم السبت هو يوم مقدس عند اليهود، والذي ذُكر في سورة الأعراف في قوله تعالى: «وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ».

ويذكر أن الشيخ متولي الشعراوي سبق وأشار إلى قصة يوم السبت قائلا: «في عهد النبي داوود شهد قضية مهمة تتعلق بيوم الراحة، عندما سألوا الله عن يوم للراحة فيه من عناء العمل، فأعطى الله لهم يوم السبت».