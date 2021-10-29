مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بقنا

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 5 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين «موتوسيكلين» على طريق الكرنك، في مركز «أبو تشت» شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء، مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً يفيد، بمصرع ممدوح ياسر صاحب الـ19 عاما، وإصابة كل من: يوسف خالد همام 30 عاما، محمد محمود محمد 22 عاما، صلاح ايمن محمد 18 عاما، محمد أيمن النمر 17 عاما، سليم صدام 16 عاما، في حادث تصادم موتوسيكلين على طريق الكرنك في مركز «أبو تشت»، شمال محافظة قنا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى «أبو تشت» المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.